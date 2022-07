Semed diz que professor suspeito de estuprar alunas foi afastado de escola em Manaus

Redação AM POST

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou o afastamento do professor de matemática, suspeito de estuprar duas alunas de 11 anos e assediar sexualmente outras 8 de 12 anos, dentro da Escola municipal Alvaro César de Carvalho, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Todas as vítimas estudam o 6° ano.

Continua depois da Publicidade

Em nota, o órgão afirmou que é contra qualquer tipo de violência dentro do âmbito escolar e intrafamiliar.

A Semed afirmou ainda que o professor foi afastado imediatamente da sala de aula e o mesmo responderá administrativamente pela conduta abusiva e desrespeitosa.

Leia na íntegra:

Continua depois da Publicidade

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que é totalmente contra qualquer tipo de violência praticada com crianças e adolescentes intrafamiliar ou no ambiente escolar, seja por servidores ou professores, principalmente a violência sexual. Dessa forma, assim que a escola tomou conhecimento das práticas abusivas do professor, convocou todos os pais/responsáveis e orientou que fossem à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) fazer o Boletim de Ocorrência.

A escola comunicou o setor jurídico da Semed e o professor foi afastado imediatamente da sala de aula. E o mesmo responderá administrativamente pela conduta abusiva e desrespeitosa. A Semed também notificou o fato ao Conselho Tutelar e agora o professor está sob responsabilidade da justiça.

Continua depois da Publicidade

A rede municipal de educação ressalta que desenvolver durante todo o ano letivo ações de abordagem sobre temas relacionados ao abuso sexual infantil. O assunto é trabalhado desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental, de forma adequada para cada faixa etária de idade. Essa ação fez com que as estudantes não se calassem e denunciassem o professor. Quando às alunas, a Semed dará todo apoio psicológico necessário, por meio do programa de Prevenção e Enfrentamento às Violações dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes da Semed.