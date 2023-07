‘Senga’ é preso em Manaus após estuprar adolescente na saída de escola no Pará

Um homem, identificado como Jesse dos Santos, 43, conhecido como “Senga” foi preso nesta segunda-feira (10), em Manaus, por estuprar uma adolescente de 17 anos, em 2006, na comunidade Santa Maria Goreth, em Santarém, no estado do Pará.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 13º Distritos Integrados de Polícia (DIP), na ocasião do crime, o suspeito aguardou a saída dos alunos de uma escola pública municipal e, em determinado momento, avistou a vítima – que tinha 17 anos na época – a levou para um canteiro de obras próximo à escola onde a adolescente estudava, e a estuprou.

“Após o crime, o homem veio para Manaus e passou a trabalhar como carpinteiro em diversas obras pela cidade. Diante disso, tendo conhecimento da estadia dele na capital amazonense, a Polícia Civil do Pará (PC-PA) solicitou apoio no cumprimento do mandado e, na data de hoje, com êxito, demos cumprimento a ordem judicial”, disse.

Jesse foi condenado a seis anos de reclusão por estupro de vulnerável, passará por audiência de custodia e será recambiado para o Pará, onde ficará à disposição da Justiça.

Redação AM POST