Sepultura do serial killer Lázaro Barbosa é violada; confira

Redação AM POST*

O túmulo do serial killer, Lázaro Barbosa, que passou 20 dias fugindo da polícia depois de ter matado uma família no Distrito Federal em junho de 2021, foi violado em Cocalzinho de Goiás, no noroeste do estado, nesta quarta-feira (15).

A Polícia Civil de Goiás foi alertada sobre o crime e passou a investigar o caso. Uma perícia precisou ser acionada para identificar se alguma parte do corpo de Lázaro acabou sendo levada.

“De fato, foi violada a sepultura, fizeram uma escavação lá. Não temos informações se levaram alguma coisa. A perícia está indo para o local, assim como o médico-legista para verificar se dá para fazer a contagem da ossada ou precisa fazer uma exumação”, diz Cleber Martins, delegado de Águas Lindas de Goiás.

Os nomes dos possíveis suspeitos, que devem responder pelos crimes de violação de sepultura e subtração de cadáver, também não foi divulgado pela polícia.

Relembre o caso

Segundo as investigações, Lázaro, que tinha 32 anos, matou quatro pessoas de uma família em Ceilândia no dia 9 de junho de 2021. Ele fugiu para Cocalzinho de Goiás em um carro roubado. Desde então, ficava escondido na mata. A polícia disse que durante esse período, ele recebeu ajuda de familiares e um fazendeiro.

Investigações preliminares apontam que Lázaro teria usado uma arma de fogo e uma faca para matar Cláudio Vidal de Oliveira, 48, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15, após invadir a chácara da família. O assassino ainda levou a mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade, 43.

O criminoso acabou morto com pelo menos 38 disparos, em 28 de junho, após trocar tiros com policiais em uma mata nas imediações da casa da ex-sogra, em Águas Lindas (GO).