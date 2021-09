Servidor da prefeitura de Manaus suspeito de desviar asfalto é alvo de mandados de busca e apreensão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na manhã desta segunda-feira (20/09), contra um servidor, de identidade não revelada, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), investigado pelo desvio de massa asfáltica da Prefeitura de Manaus.

O cumprimento do mandado ocorreu no bairro São José Operário, zona leste de Manaus, e contou com o apoio da Casa Militar do município. Conforme o delegado Guilherme Torres, titular da Especializada, o homem era chefe de Núcleo do Distrito de Obras do Santa Etelvina.

“Com a ajuda de outros servidores lotados no Distrito de Obras da Seminf, toneladas de massa asfáltica eram desviadas em plena luz do dia. Felizmente, hoje, conseguimos cumprir esses mandados”, disse Torres.

Procedimentos – O investigado foi conduzido à sede da Especializada, onde passou por interrogatório. Agora, as investigações continuam para chegar em outros envolvidos.