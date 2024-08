Servidor é exonerado após dizer que é dono de carro encontrado com R$ 1 milhão

Nesta quarta-feira (31), Carlos Augusto Diniz da Costa, servidor da Prefeitura de São Luís, foi exonerado de seu cargo após se envolver em um caso que gerou grande repercussão. A Polícia Civil do Maranhão investiga a origem de mais de R$ 1 milhão encontrados no porta-malas de um carro abandonado, que Carlos inicialmente declarou ser de sua propriedade.

O veículo, encontrado na terça-feira (30), estava repleto de dinheiro, o que chamou a atenção das autoridades. Carlos Augusto apareceu no local e, ao ser abordado por policiais militares, afirmou ser o dono do carro. Contudo, a investigação revelou que o veículo está registrado em nome de outra pessoa, contradizendo a versão apresentada por Carlos.

Informalmente, o servidor disse ter emprestado o carro a um amigo, mas essa explicação não convenceu os investigadores. Convocado para prestar depoimento na Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), Carlos Augusto optou por permanecer em silêncio.

Diante da repercussão do caso, o prefeito Eduardo Braide (PSD) decidiu pela exoneração do servidor, que ocupava um cargo comissionado na administração municipal com um salário de R$ 3,4 mil. O caso segue sob investigação, com a polícia tentando desvendar a origem e o destino do dinheiro apreendido.

Redação AM POST