Servidor público de Eirunepé é preso após furtar motocicleta em secretaria

Notícias Policiais

Um servidor público da prefeitura de Eirunepé, município localizado a 1.160 quilômetros de Manaus, foi preso na manhã de quinta-feira (28) após ser identificado como o principal suspeito de furtar a motocicleta de um colega de trabalho. O crime aconteceu dentro de uma secretaria municipal, no bairro Nossa Senhora de Fátima, e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo informações do delegado Yezuz Pupo, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, as imagens gravadas mostraram a ação criminosa, o que possibilitou a rápida identificação do autor. A polícia iniciou diligências logo após a denúncia e conseguiu localizar o servidor por volta das 4h da manhã, no bairro São José.

“Durante a investigação, foi confirmado que o autor era um servidor público municipal. Além disso, descobrimos que ele já responde a outros dois processos, sendo um deles relacionado a roubo. Com base nisso, conseguimos realizar a prisão em flagrante”, explicou o delegado.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi autuado por furto. Ele deverá passar por audiência de custódia nos próximos dias e permanecerá à disposição da Justiça até a conclusão do processo.

O caso chama a atenção pelo fato de envolver um funcionário público, cuja função deveria estar associada à confiança e ao serviço à população. A polícia reforça que segue trabalhando para coibir crimes na região e que a colaboração da comunidade é fundamental para o avanço das investigações.