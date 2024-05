Servidora é indiciada por desviar R$ 11 mil de instituto agropecuário no AM

Notícias do Amazonas – A equipe da 45ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Urucará (a 261 quilômetros de Manaus), cumpriu, no domingo (12), mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher, 57, investigada por desviar mais de R$ 11 mil em espécie de um instituto agropecuário.

De acordo com o delegado Mateus Imperatriz Moreira, titular da unidade policial, o caso chegou ao conhecimento da equipe de investigação da 45ª DIP por meio da gerente do instituto, que registrou o Boletim de Ocorrência (BO) informando o desvio do dinheiro, proveniente da vacinação de febre aftosa realizada no rebanho do município.

“Imediatamente a equipe policial iniciou as diligências investigativas para apuração de delito, tendo constatado que, possivelmente, o crime foi praticado por algum servidor do órgão, visto que o desvio do dinheiro ocorreu na hora do almoço, quando não havia servidores no local”, disse.

Conforme o delegado, também não havia indício de arrombamento, o que apontava que a pessoa que levou o dinheiro, possivelmente, teria as chaves do local e conhecimento de onde estava guardado o dinheiro.

“Em continuidade às diligências policiais, constatou-se que uma servidora do órgão, que era a responsável pela guarda do dinheiro, havia se dirigido sozinha ao local, no horário de almoço, e se retirado após alguns minutos no interior do prédio. Ela também não informou as autoridades do instituto sobre a retirada indevida do dinheiro”, falou.

Ainda segundo o delegado, diante dos fatos, foi representado ao Poder Judiciário pelo mandado de busca e apreensão na residência da investigada, onde foi localizado e apreendido o valor desviado do interior da sede do instituto.

A mulher será indiciada pelo crime de peculato e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria