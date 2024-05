Sete aparelhos celulares roubados são recuperados em ação da PM em Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas, por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), recuperou sete aparelhos celulares provenientes de roubo, na noite de domingo (5), por volta das 23h30, na rua Bela Vista, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

A equipe policial realizava patrulhamento de rotina, na avenida Grande Circular, quando foi abordada por populares informando que a residência deles havia sido invadida por dois homens armados e que eles teriam levado quatro aparelhos celulares e um notebook.

As vítimas informaram aos PMs que um dos aparelhos possuía Sistema de Posicionamento Global (GPS) e que a localização apontava na rua Bela Vista.

Já no local, os policiais militares identificaram uma casa abandonada e durante a incursão foram encontrados sete aparelhos celulares. Os eletrônicos e as vítimas do crime foram conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

