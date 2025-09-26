Sete integrantes de facções são presos em Envira após 10 meses de investigação

Notícias Policiais – Sete integrantes de uma organização criminosa foram presos nesta sexta-feira (26) no município de Envira, a 364 quilômetros de Manaus. A ação foi conduzida pela 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), e é resultado de um trabalho conjunto voltado ao enfraquecimento da facção que atua na região.

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado titular Henrique Maciel, as prisões são o desfecho de uma investigação minuciosa que vinha sendo realizada há cerca de dez meses. “Estávamos investigando os alvos há cerca de 10 meses. As ordens judiciais foram decretadas pela Vara de Plantão da Comarca de Envira. Hoje, com o apoio da Polícia Militar, conseguimos dar cumprimento às ordens judiciais em nome das sete pessoas, sendo seis homens e uma mulher”, detalhou.

Leia também: Filho adotivo teve ajuda de funcionários de clínica para sequestrar e extorquir o próprio pai em Manaus

PUBLICIDADE

As apurações apontam que todos os suspeitos integram o mesmo grupo criminoso, investigado pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio. A operação teve como objetivo conter a expansão e o domínio da facção sobre áreas estratégicas do município, atingindo integrantes considerados relevantes para a dinâmica ilícita local.

Após o cumprimento dos mandados, os presos foram encaminhados ao sistema carcerário e passarão por audiência de custódia. Eles permanecem à disposição da Justiça, respondendo pelos crimes imputados no curso do processo. A Polícia Civil informou que as diligências continuam para mapear possíveis ramificações e colher novos elementos que subsidiem a responsabilização penal dos investigados.