A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Sete integrantes de facções são presos em Envira após 10 meses de investigação

Ação da 66ª DIP, com apoio da PMAM, prende seis homens e uma mulher e busca frear avanço de facção em Envira.

Por Beatriz Silveira

26/09/2025 às 19:11

Ver resumo

Notícias Policiais – Sete integrantes de uma organização criminosa foram presos nesta sexta-feira (26) no município de Envira, a 364 quilômetros de Manaus. A ação foi conduzida pela 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), e é resultado de um trabalho conjunto voltado ao enfraquecimento da facção que atua na região.

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado titular Henrique Maciel, as prisões são o desfecho de uma investigação minuciosa que vinha sendo realizada há cerca de dez meses. “Estávamos investigando os alvos há cerca de 10 meses. As ordens judiciais foram decretadas pela Vara de Plantão da Comarca de Envira. Hoje, com o apoio da Polícia Militar, conseguimos dar cumprimento às ordens judiciais em nome das sete pessoas, sendo seis homens e uma mulher”, detalhou.

Leia também: Filho adotivo teve ajuda de funcionários de clínica para sequestrar e extorquir o próprio pai em Manaus

PUBLICIDADE

As apurações apontam que todos os suspeitos integram o mesmo grupo criminoso, investigado pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio. A operação teve como objetivo conter a expansão e o domínio da facção sobre áreas estratégicas do município, atingindo integrantes considerados relevantes para a dinâmica ilícita local.

Após o cumprimento dos mandados, os presos foram encaminhados ao sistema carcerário e passarão por audiência de custódia. Eles permanecem à disposição da Justiça, respondendo pelos crimes imputados no curso do processo. A Polícia Civil informou que as diligências continuam para mapear possíveis ramificações e colher novos elementos que subsidiem a responsabilização penal dos investigados.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Homem é morto a tiros dentro de academia na Rocinha

O suspeito fugiu do local.

há 55 minutos

Brasil

Manicure é encontrada morta em motel com controle remoto introduzido no ânus

Unhas postiças arrancadas no chão evidenciaram a tentativa desesperada de defesa.

há 1 hora

Caiu na rede é post!

Motorista flagra carro de autoescola entrando em motel de Manaus: “essa ai já ganhou a CNH”

As imagens, gravadas por um motorista que passava pelo local, rapidamente viralizaram.

há 1 hora

Amazonas

MPAM instaura investigação para corrigir apagões de energia recorrentes em Apuí

Promotoria exige relatórios técnicos e cronogramas detalhados das empresas responsáveis.

há 2 horas

Polícia

Ação integrada apreende 364 kg de skunk e inutiliza avião do tráfico em Urucará

Pista clandestina em área rural de Urucará é localizada.

há 2 horas