Sete pessoas são presas com arma de fogo, munição e dinheiro no interior do Amazonas

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na manhã desta sexta-feira (08/04), apreenderam aparelhos celulares, entorpecentes e outros objetos, durante revista da unidade prisional de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus).

Nas celas foram encontrados 11 aparelhos celulares, 13 carregadores de celular, três pequenas porções entorpecentes, duas caixas de som, um chip de celular, seis cachimbos improvisados e cordéis de variadas cores e diâmetros.

A revista aconteceu sob o comando do subcomandante do Batalhão, capitão Edvan Lima, e contou com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), atendendo pedido do juiz Fábio Lopes Alfaia, titular da 1ª Vara de Justiça de Coari, o qual supervisionou o evento acompanhado do defensor público do município, Thiago Torres Cordeiro, e membros do Ministério Público local.

Todo o material encontrado foi repassado ao diretor da unidade prisional, sendo conduzido a 10ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Coari/AM.