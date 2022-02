Sete pessoas são presas durante ações da PM no interior do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em diferentes ocorrências atendidas na sexta-feira (04/02) e neste sábado (05/02), no interior, equipes da Polícia Militar detiveram sete indivíduos e apreenderam armas, entorpecentes e dinheiro. As ações foram registradas nos municípios de Iranduba, Coari, Carauari e Itacoatiara.

Em uma das ocorrências, ocorrida na sexta-feira, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), um adolescente de 17 anos foi apreendido, e um homem, de 32, foi detido por latrocínio por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). A ação ocorreu após denúncias feitas por populares de que indivíduos armados haviam feito pessoas de reféns e atirado em duas vítimas, uma das quais viera a óbito.

Com base nos relatos, que informavam ainda que os suspeitos haviam chegado em um carro Fox vermelho, placa OAL-6092, os A equipe Rocam 0385 realizaram cerco policial nas estradas e ramais da região, e avistaram um suspeito próximo ao Km 35 da rodovia Manoel Urbano (AM-070), iniciando acompanhamento do veículo, que parou após sinais sonoros e luminosos.

Durante a abordagem, o suspeito no veículo informou que havia participado do delito e que dirigia o veículo, relatando que havia deixado os autores no local do crime, sendo que havia acabado de deixar um outro indivíduo em sua residência. Os policiais foram até o local e apreenderam o adolescente, que assumiu participação no crime. O homem e o adolescente foram encaminhados para o 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), também na sexta-feira, policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prenderam três homens por tráfico de drogas. As prisões ocorreram nas ruas 2 de Dezembro e Coronel Maurício.

Na ação, após abordagem a um veículo modelo Gol, de cor preta e placa PHM-4417, a guarnição deteve dois homens, de 25 e 26 anos, conhecidos por envolvimento com o tráfico na cidade. Questionados, eles indicaram o local onde estaria uma pequena parte do entorpecente. Ao chegar ao endereço, um terceiro suspeito, de 21 anos, jogou a substância no esgoto, e a equipe recuperou apenas uma balança de precisão.

Foi dada voz de prisão aos três homens, que foram conduzidos para a delegacia do município.

Em Carauari (distante 788 quilômetros da capital), dois homens, de 25 e 26 anos, foram presos com drogas, produtos oriundos de roubo, armas e dinheiro. A prisão ocorreu quando policiais militares do 5° Grupamento de Polícia Militar (GPM) realizavam Operação Pit Stop, no bairro 14 Bis, próximo ao aeroporto do município. Os indivíduos e a materialidade foram conduzidos à 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Outra ação da PMAM ocorreu na manhã deste sábado, em uma via pública de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), onde policiais do 2º BPM detiveram um homem, de idade não informada, e apreenderam com ele um um revólver de calibre 38 de marca Rossi com numeração 283645. A ocorrência foi registrada na delegacia do município.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190

