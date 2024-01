Sete pessoas são presas por caça ilegal de aves silvestres em Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), prendeu sete pessoas, de idades não informadas, por caça a aves silvestres, que caracteriza crime ambiental. A ocorrência foi registrada no ramal da Suzuki, no Distrito Industrial II, na manhã de domingo (21/01).

Os policiais militares do BPAmb receberam denúncia, pela linha direta do batalhão, de que pessoas estariam usando pássaros domesticados para pegar outros que estavam livres na natureza, na vicinal do Ramal da Suzuki, no Distrito Industrial II.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em razão da denúncia, o Batalhão Ambiental montou operação para fazer patrulhamento na área indicada e coibir possíveis crimes ambientais. No total, 11 pássaros, da espécie curió, foram resgatados e 15 gaiolas foram apreendidas.

No local, os agentes encontraram sete pessoas realizando a prática de passarinhar, que consiste na observação dos pássaros em seu habitat natural. Dois integrantes do grupo apresentaram Licença Ambiental de Operação (LAO), entretanto, o documento não permite a prática de usar uma ave para atrair outras espécies.

Os sete suspeitos, juntamente com o material apreendido avaliado em R$ 88 mil, foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Crime Ambiental*

O Batalhão de Policiamento Ambiental orienta à população que, a criação de aves requer a obrigatoriedade de se adequar a legislação vigente. E que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: é crime previsto no (art. 29 DA LEI 9605/98 – Crimes contra o Meio Ambiente).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria