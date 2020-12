Sete pessoas são presas por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e estupro de vulnerável em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu sete suspeitos de crimes e apreendeu dois adolescentes nas últimas 24 horas, em Manaus. Nas ações também foram apreendidas 200 porções de drogas, arma e munições, além de R$ 1.097. Uma motocicleta com restrição de roubo ou furto foi localizada.

Os casos foram registrados nos bairros Aleixo, Centro, Cidade Nova, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Nossa Senhora das Graças, Raiz, Santa Etelvina e São José.

Continua depois da Publicidade

Na zona sul da capital, bairro Raiz, um homem de 34 anos foi preso com 156 porções de drogas dos tipos maconha, cocaína e oxi. Militares da Força Tática efetuaram a prisão na rua Delfim de Souza.

Também por tráfico de drogas, policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 21 anos no loteamento Riacho Doce, bairro Cidade Nova, zona norte. Com ele foram encontradas 28 porções de maconha do tipo skunk e 14 porções de cocaína.

Por posse ilegal de arma de fogo, um homem de 35 anos foi preso por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) com uma pistola com numeração suprimida, além de três munições intactas.

Continua depois da Publicidade

Veículo localizado

• Motocicleta Honda, vermelha, placa OAN-4025

* Com informações da assessoria de imprensa