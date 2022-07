Sete pessoas são procuradas pela polícia por envolvimento na morte de venezuelanos no Amazonas

Redação AM POST

A equipe da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), divulgou a imagem de sete pessoas envolvidas no duplo homicídio qualificado dos venezuelanos Abraham Manuel Hernandez Armas, 25; e Isaac Davi Hernandes Armas, 23; ocorrido na terça-feira (26/07), no ponto turístico Gruta do Raio, no bairro Aida Mendonça, zona urbana daquele município.

Eles foram identificados como Emerson Mota Duarte, 20; Felipe Jardim Silva, 26; Frank Medeiros da Cruz, 18; Joelma Barbosa Estevão, 48; Mateus Barbosa da Mota, 20; Sebastião Cordeiro Lopes Júnior, 22; e um indivíduo conhecido apenas como “Daniel”.

Quem tiver informações acerca da localização dos envolvidos deve entrar em contato pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Dois presos

A dupla Yago Reis Coelho, 30, e Murilo Rômulo Melo Martins, 22, já foi presa por envolvimento no crime.

“Já efetuamos as prisões em flagrante de Yago Reis Coelho, 30, e Murilo Rômulo Melo Martins, 22, na quarta-feira (27/07). Agora, solicitamos a colaboração da população para localizar os demais”, relatou o delegado.

De acordo com o delegado Valdinei Silva, titular da 37ª DIP, as equipes tomaram conhecimento do crime após informações repassadas por uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), relatando sobre o crime ocorrido naquele ponto turístico.

“Constatamos o fato criminoso e imediatamente realizamos uma varredura em torno daquela localidade. Com a ajuda de testemunhas, conseguimos identificar as pessoas envolvidas na prática criminosa. No decorrer das diligências efetuamos as prisões de Yago Reis Coelho e Murilo Rômulo, também apreendemos um veículo da marca Chevrolet, modelo Ônix, de cor branca, utilizado no crime”, detalhou o delegado.

Yago e Murilo irão responder por homicídio qualificado e associação criminosa. Eles permanecerão custodiados na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

Veja fotos dos procurados: