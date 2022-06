Sete são presos e mais de 200 celulares recuperados durante Operação em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), deflagrou, entre quinta-feira (23/06) e esta sexta-feira (26/06), a Operação Cidade Mais Segura, que resultou no cumprimento de 19 decisões judiciais de busca e apreensão e prisão, pelos crimes de roubo, homicídio e outros. Foram efetuadas, também, prisões em flagrante por receptação qualificada.

Continua depois da Publicidade

Durante coletiva de imprensa realizada no prédio da Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, o delegado Alessandro Albino, diretor do DPM, informou que as ações resultaram em 7 prisões e na apreensão de mais de 200 aparelhos celulares, com apoio das Seccionais das zonas norte, leste e oeste.

“Entre as decisões judiciais, estão 14 de busca e apreensão e cinco de prisão. Foram feitas, também, duas prisões em flagrante e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). A operação teve como objetivo proteger a população e garantir a segurança pública em diferentes pontos de Manaus”, disse Albino.

O delegado Rodrigo Barreto, titular da Seccional Oeste, informou que as ações são parte de trabalhos contínuos para tornar a cidade mais segura.

Continua depois da Publicidade

“Na zona oeste, uma mulher foi detida por roubo majorado. Além disso, houve apreensões de aparelhos celulares e dinheiro, feitas pelos DIPs da área”, disse o delegado.

O delegado Paulo Benelli, titular da Seccional Norte, disse que Francisco Calda Soares, 31, e Reiner Borges Martínez Valles, 32, foram presos em flagrante por receptação qualificada, por meio de investigações do 18º Distrito de Polícia (DIP), realizadas em estabelecimentos comerciais.

Continua depois da Publicidade

“As investigações foram feitas nesses pontos comerciais, que estavam vendendo aparelhos celulares provenientes de roubo ou furto e que possuem essa restrição de comercialização”, informou Benelli.

O titular da Seccional Leste, delegado Torquato Mozer, destacou que foram cumpridos mandados para retirar de circulação indivíduos por roubo e homicídio.

Continua depois da Publicidade

“Obtivemos êxito nessas ações para retirar da sociedade, esses indivíduos envolvidos em homicídio e em roubos, que colocam em risco a população. Apreendemos, também, uma pequena porção de entorpecentes em uma das residências”, informou a autoridade policial.

Entre os Distritos Integrados de Polícia (DIPs) envolvidos na ação, estão o 4º, 5º, 6º, 9º, 11º, 18º, 19º e 29º.

Os indivíduos responderão por roubo, roubo majorado, homicídio, receptação qualificada e outros, e ficarão à disposição da Justiça.