“Seu Madruga” é preso por matar ambulante com 19 facadas na frente de igreja em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Douglas Ribeiro Pimentel, 27, conhecido como “Seu Madrugada”, foi preso nessa quarta-feira (25/08), apontado como autor da morte do vendedor ambulante Altamiro Nunes Marinho Nogueira, que tinha 31 anos. O crime ocorreu no dia 13 de abril deste ano, por volta das 15h, nas proximidades da Igreja Matriz, bairro Centro, zona sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a decisão judicial foi cumprida no Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), onde Douglas está preso por roubo. Conforme Araújo, duas mulheres, até o momento não identificadas, também participaram da ação criminosa; uma delas é companheira de Douglas, e a outra filmou o momento do homicídio.

Ainda conforme a autoridade policial, por meio das imagens das câmeras de segurança obtidas no local, foi possível visualizar a dinâmica do delito, quando as mulheres atraíram a vítima, momento em que Douglas aparece por trás e desfere cerca de 19 facadas no vendedor ambulante.

“Desde então, as nossas equipes estavam empenhadas em conseguir, primeiro, qualificar aquele indivíduo e depois fazer a prisão dele e das demais pessoas que estão envolvidas. A gente percebe que nas imagens tem uma mulher que segura uma criança, essa mulher seria companheira do indivíduo”, disse o delegado.

Continua depois da Publicidade

Em depoimento, Douglas informou que cometeu o homicídio pelo fato da vítima pertencer a um grupo criminoso rival e, anteriormente, havia o filmado vendendo drogas para que os rivais o matassem. O infrator ainda alegou que tinha a intenção de matar e pegar o aparelho celular para apagar as imagens.

“Ele planejou a ação criminosa, inclusive planejou filmar, porque queria mostrar ao chefe do tráfico que teria realizado esse crime. Um crime bárbaro, e as imagens são muito fortes. As investigações não apontaram que a vítima teria participação em qualquer atividade ilícita, sabemos que ele trabalhava naquela área vendendo salada de frutas”, relatou.

Continua depois da Publicidade

Douglas irá responder por homicídio qualificado e permanecerá à disposição da Justiça.