Show de Alok atrai arrastões e cerca de 500 pessoas foram detidas pela polícia

A Polícia Militar conduziu cerca de 500 pessoas para as delegacias da região de Copacabana antes, durante e depois do show do DJ Alok na Praia de Copacabana, no último sábado (26), segundo informações iniciais da polícia.

Os casos foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana), 13ª DP (Ipanema) e 14ª DP (Leblon).

O evento, que foi gratuito, celebrou o centenário do Hotel Copacabana Palace e o aniversário de 32 anos do DJ.

Equipes da TV Globo foram até as delegacias da região, onde as ocorrências foram distribuídas. A 12ª DP, responsável pela área do evento, concentrou cerca de metade dos casos, com mais de 200 pessoas conduzidas até o local pelas forças de segurança.

Cerca de 140 pessoas foram levadas para a delegacia do Leblon e pelo menos 80 na de Ipanema.

Os suspeitos foram detidos durante abordagens das equipes nos acessos ao palco montado nas areias e também em ações do serviço reservado, que contou com agentes no meio do público.

De acordo com a PM do Rio de Janeiro, a maior parte dos detidos foi conduzida após flagrantes de furtos.

Os números indicam que 17 pessoas foram presas e 15 menores foram apreendidos.

Nos pontos de bloqueio da PM, nas entradas para o evento, foram apreendidos soco inglês, canivetes, tesouras, cortadores de unha, chave de fenda, faca, estilete e facão, entre outros. De acordo com balanço de 8h30 deste domingo (27), agentes da corporação apreenderam mais de 150 objetos nos pontos de revista.

Fonte: G1