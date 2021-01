Sob efeito de drogas, homem é preso ao tentar matar irmã a facadas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite da última quarta-feira (27/01), um homem de 42 anos, por ameaça e injúria no bairro São José 2, zona leste de Manaus.

A equipe da VTR 6126 foi acionada via Centro de Comunicação Operacional da Polícia Militar (Cecopom), por volta das 23h, e informada que um homem estaria ameaçando de morte a sua irmã e os filhos dela. O fato ocorria na casa da vítima, na rua 26, bairro São José 2.

No local, os policiais encontraram a vítima, uma mulher de 39 anos, que informou à equipe que seu irmão teria chegado com o comportamento alterado e supostamente sob efeito de entorpecentes, ameaçando a todos que estavam na casa com uma faca.

Ela informou ainda que ele estava totalmente descontrolado e quebrando tudo dentro de casa. O homem teria cortado a energia da residência e se escondido no interior, ameaçando matar quem ousasse entrar na casa. A guarnição policial tentou fazer contato com o suspeito, que respondeu com ofensas e intimidações, afirmando ainda ter ligado para um amigo de má influência.

Os policiais solicitaram apoio, que logo chegou pela VTR 6128, depois do que entraram na residência com a autorização da proprietária. A equipe até tentou dialogar com o agressor, mas precisou usar a força para conter e imobilizar o homem, que resistiu à detenção e teve sua faca apreendida.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a vítima, para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). O suspeito foi autuado em flagrante por ameaça, injúria e violência doméstica, e passará por todos os procedimentos cabíveis.