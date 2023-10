Sobrevivendo a 8 facadas, mulher denuncia ex-marido enciumado

O ajudante geral Josafá Sena de Oliveira, de 47 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (16), suspeito de tentar matar a ex-companheira com oito facadas. O crime aconteceu na última sexta-feira (13), em Mairiporã, na Grande São Paulo. Segundo o depoimento da vítima, ele não aceitou o término do relacionamento de 10 anos e o fato dela estar namorando outra pessoa.

Para os policiais, a mulher de 44 anos, deu detalhes do crime e disse que o ex-casal estava separado a cerca de 20 dias e que nesse período assumiu o novo relacionamento, o que teria causado ciúmes descontrolado no ex.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia o crime, ela contou que o ex foi até a sua residência, no bairro Chácara Arantes e ao chegar no imóvel, o ajudante geral esfaqueou a ex-mulher nas regiões da nuca, braço, perna e abdômen, além de ferir o namorado dela, também com uma facada, na orelha direita.

Josafá foi localizado e preso por policiais civis da Delegacia de Mairiporã, na região central da cidade e deve responder pelo crime de tentativa de feminicídio. O caso segue sendo investigado. O estado de saúde da vítima é considerado estável.

Redação AM POST*