Sobrevivente de ataque a viatura em Manaus participou de massacre no Compaj

Redação AM POST

O preso Patrick Regis de Sena, sobrevivente do fuzilamento à viatura da Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (6), participou do massacre ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) em janeiro de 2017 que resultou na morte de 56 detentos durante rebelião que durou 17 horas.

Segundo a polícia, Patrick tem ligação direta com a chacina no presídio e foi um dos principais acusados de participar da execução dos detentos. Em sua ficha criminal, ele possuía três mandados de prisão: um por roubo e dois referentes ao massacre do Compaj, de homicídio qualificado e vilipêndio de cadáver.

Patrick é um dos três presos alvos do atentado ocorrido a caminho de uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na avenida Paraíba, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus. Matheus Danilo Barros, de 24 anos, conhecido como ‘Percatinha’, morreu dentro da viatura no momento do crime e Antônio Marlon Silva dos Santos, de 48 anos, foi levado ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o fuzilamento Patrick ficou com o braço destroçado durante o atentado e segue internado em um hospital de Manaus. Seu estado de saúde é considerado grave.