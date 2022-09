Sobrinho mata o próprio tio a facadas na frente da avó e de PMs

Redação AM POST

Marcos Aurélio Rodrigues, 56 anos, foi morto na frente de policiais militares e da própria mãe nesta quinta-feira (15), em Brasília. O suspeito do crime é o sobrinho, Wilker Maia Santos, 26, que estava no apartamento da avó e a teria ameaçado, momento em que o tio decidiu pedir socorro à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Continua depois da Publicidade

Segundo a polícia, as equipes subiram ao apartamento da família, mas não conseguiram impedir a ação do agressor. Quando Wilker abriu a porta, ele e Marcos Aurélio começaram a brigar. Armado com uma faca, o sobrinho atacou o tio e o matou.

O suspeito foi levado a delegacia, e a arma usada no crime apreendida.