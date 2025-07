Sócio da Amazonpostes é dono de carro que gerou acidente grave com avó e neto na Ponta Negra em Manaus

Notícias Policiais – O empresário Alexandre Martins Soares Filho, de 21 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por ter emprestado sua caminhonete a Pedro Ivan Melo da Silva, 22, que causou um grave acidente de trânsito no dia 2 de julho, na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

Alexandre é sócio da empresa Amazonpostes Indústria de Artefatos de Concreto, Ferro e Fibra Ltda e teria disponibilizado o veículo — uma caminhonete RAM preta, de placa TAC-7E87 — ao amigo, que dirigia sem habilitação válida e sob efeito de álcool no momento da colisão.

De acordo com as investigações, Pedro Ivan perdeu o controle da caminhonete e bateu violentamente contra um Jeep Renegade, que era conduzido por uma mulher de 63 anos. No banco traseiro estava seu neto, uma criança de apenas três anos. Ambos foram socorridos após o impacto, que causou destruição significativa nos veículos.

A Polícia Civil apura agora se Alexandre poderá ser responsabilizado criminalmente por ter facilitado o uso do veículo, mesmo sem estar presente no momento do acidente. Já Pedro Ivan deve responder por conduzir veículo com CNH vencida, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.

As vítimas foram levadas ao hospital e seguem em recuperação. Até o momento, a defesa do empresário não se manifestou sobre o caso.