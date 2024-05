Sócio do Baile do RD é executado a tiros em Manaus

Na noite desta sexta-feira (03), um homem identificado apenas como Paulo Ceará, de 28 anos, foi brutalmente executado a tiros enquanto lanchava com um amigo na rua Andira-Açu, na comunidade Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte de Manaus.

Paulo estava com um amigo quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. De acordo com testemunhas, os suspeitos mandaram os dois permanecerem no local e não correrem. Em seguida, um dos suspeitos sacou uma arma e disparou contra Paulo Ceará, atingindo-o com mais de 20 tiros. O impacto foi devastador, e ele morreu no local. O amigo de Paulo, cujo nome não foi divulgado pela polícia, saiu ileso, mas ficou profundamente abalado pelo ocorrido.

PUBLICIDADE

Imediatamente após o ataque, os criminosos fugiram em alta velocidade, e a cena foi marcada por pânico e desespero. Os moradores que estavam na rua Andira-Açu buscaram refúgio, temendo por suas próprias vidas, enquanto outros correram para ajudar, embora não houvesse muito a ser feito para salvar Paulo.

Os familiares de Paulo Ceará foram notificados logo após o incidente e chegaram ao local em estado de choque. Eles relataram que Paulo trabalhava com produção de eventos e era sócio do Baile do RD, um local de entretenimento bastante conhecido no bairro. Segundo eles, Paulo não tinha envolvimento com atividades criminosas, o que levanta questões sobre a motivação por trás do ataque.

O corpo de Paulo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso agora está nas mãos da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investigará os motivos do assassinato e tentará identificar os responsáveis.