Sócio mandou matar empresário e pagou crime à prestação com dinheiro da vítima

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Julian Larry Barbosa Soares, 34, foi preso na tarde desta sexta-feira (8), por envolvimento na morte do empresário Rafael Moura Cunha, 40. O crime aconteceu em 2 de março de 2020.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, o suspeito é o mandante do crime. A prisão aconteceu no Blend Café Lounge, no bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus.

Conforme a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o mandante do crime é frio, calculista e se negou a contribuir com as investigações, mesmo que as provas indicassem a participação dele. A motivação do crime envolve uma dívida e ganância. A investigação que durou quatro meses resultou na prisão de duas pessoas.

Rafael Moura Cunha, 40, foi morto com dois em 2021, no bar no qual ele era dono, o Pagode do Parque Dez, na rua Perimetral 1, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona centro-Sul de Manaus.