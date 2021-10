SSP-AM deflagra operação para coibir roubos e furtos em áreas comerciais de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Com objetivo de coibir roubos e furtos no horário de grande fluxo de pessoas nas ruas, principalmente em áreas comerciais, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou a operação Cidade Mais Segura, na tarde da segunda-feira (04/10), em três zonas da capital amazonense. Agentes da SSP-AM e policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) atuaram nas fiscalizações e monitoramento das ruas.

A ação é coordenada pelo secretário de Segurança Pública, general Mansur, e está empregada em locais estratégicos, com grande fluxo de pessoas que saem do trabalho ou de escolas. Os locais que receberam reforço no policiamento nesta segunda-feira foram os bairros Chapada, Manôa e Jorge Teixeira, nas zonas centro-sul, norte e leste de Manaus, respectivamente.

De acordo com o capitão Diego Paiva, da SSP-AM, foi realizado um levantamento prévio dos locais, analisando as áreas de mancha criminal, onde os índices de crimes contra o patrimônio estão em evidência.

“Hoje teve início mais uma ação da operação Cidade Mais Segura, que consiste no reforço de policiamento em locais que estavam com alto índice de criminalidade, como a zona norte, zona leste e zona centro-sul”, explicou.

Ainda segundo o capitão, a ação de fiscalização e presença dos policiais deve acontecer todos os dias durante a semana, sempre em pontos estratégicos.

Com informações da assessoria de imprensa