SSP-AM encerra atividades no 55º Festival Folclórico de Parintins sem registros de grandes intercorrências

As ações integradas desenvolvidas pelos órgãos da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) durante o 55º Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) garantiram um evento tranquilo, sem ocorrências graves, durante os três dias de espetáculo.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, mais de mil agentes do sistema garantiram a segurança do público que visitou o município neste período. O reforço na segurança pública segue determinação do governador Wilson Lima.

“Nós garantimos a segurança dos visitantes e dos moradores do município de Parintins. Tivemos algumas ocorrências com relação a furto ou perda de aparelhos eletrônicos, mas parte deles já conseguimos recuperar com o trabalho incansável dos nossos policiais. E de forma integrada a gente coordenou as ações e encerramos o evento com êxito”, disse o secretário.

Balanço

Nos três dias de evento, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) abordou 660 pessoas e 108 veículos. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) realizou a prisão de cinco infratores por diferentes delitos. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou 44 atendimentos pré-hospitalares e deu suporte em cinco acidentes de trânsito.

Já o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abordou e orientou 864 veículos entre carros, motocicletas e ônibus.

A Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi) ativou o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo. Em tempo real, a SSP-AM conseguiu monitorar todas as ações no festival e no município, o que garantiu a tranquilidade do evento.

Operação Parintins 2022

Com um efetivo que envolve policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, agentes de trânsito e servidores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a operação Parintins 2022 foi lançada na última quarta-feira (22/06).

Cerca de mil agentes do sistema estiveram envolvidos no esquema de segurança, montado para levar tranquilidade a moradores e a visitantes que estiveram na cidade na semana do 55º Festival Folclórico de Parintins.

* Com informações da assessoria de imprensa