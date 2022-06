SSP-AM registra redução de 16% no número de homicídios na zona leste de Manaus

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou redução de 16% em crimes de homicídio ocorridos na zona leste de Manaus. O número é referente aos cinco primeiros meses de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento foi feito pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), da SSP-AM.

Continua depois da Publicidade

De acordo com os dados do Ciesp, até maio deste ano foram registrados 103 casos de homicídio naquela área da cidade. Em 2021, no mesmo período, foram registrados 122 crimes desta natureza na zona leste.

O coordenador do Ciesp, major Rouget Brito, explicou que a redução é fruto da integração das forças de segurança.

“A integração é fundamental. O sistema de segurança pública fomenta isso diariamente com reuniões integradas, o Ciclo de Gestão e Desempenho junto com o programa Amazonas Mais Seguro. Posso destacar que o sistema de segurança pública tem uma gestão muito técnica, voltada nas melhores práticas em prevenção do crime, baseado em tecnologia e análise criminal”, disse.

Continua depois da Publicidade

Rouget destaca ainda que as forças de segurança estão trabalhando diuturnamente para que os índices criminais continuem caindo, mediante ações ostensivas e preventivas. “A zona leste tem 11 bairros, e também é a segunda zona mais populosa. Nós temos o trabalho da Polícia Militar e Polícia Civil junto e integrado com o sistema de Segurança Pública, que apontou essa redução de 16% nos homicídios”, explicou.

Denúncias

A participação da população no trabalho policial é imprescindível, seja por meio das informações repassadas pelo 181, o disque-denúncia da SSP-AM, seja por meio dos Boletins de Ocorrência (BOs) registrados nas unidades policiais.