Subgerente financeiro vira alvo da PC após desviar R$ 162 mil de advogados

Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), deflagrou a Operação Bad Lamb, visando desarticular uma mulher de 28 anos suspeita de furto qualificado em um escritório de advocacia. A acusada, que atuava como subgerente financeira, teria desviado um montante significativo, totalizando R$ 162.154,58, entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2024.

A descoberta do esquema de desvio de dinheiro ocorreu no final de dezembro de 2023, quando os empregadores identificaram os desfalques. A investigada estava de férias na época. Ao retornar ao trabalho no início de 2024, ela foi demitida e confessou a prática criminosa. Contudo, os valores desviados não foram recuperados nem localizados nas contas bancárias da suspeita.

Em resposta às investigações, o Poder Judiciário autorizou a realização de busca e apreensão na residência da acusada, situada em Santa Maria. Embora valores em espécie não tenham sido encontrados, a polícia apreendeu um veículo e alguns eletrodomésticos suspeitos de terem sido adquiridos com o dinheiro furtado.

Na residência, também foram descobertas substâncias anabolizantes de propriedade do marido da investigada, um homem de 30 anos. Sem receita médica para o uso do produto, ele foi autuado em flagrante por posse de drogas para consumo pessoal, sendo liberado após assinar termo de compromisso.

A mulher responderá por furto qualificado, crime que, se resultar em condenação, pode acarretar uma pena de 2 a 8 anos de reclusão.

