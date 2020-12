Submetralhadora, carabina e outras 6 armas de fogo são apreendidas com foragido da justiça recapturado em Manaus

Redação AM POST

Em uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (02/12), Anderson Costa dos Santos, de 35 anos, vulgo “Bocão”, foragido da justiça do Amazonas, com sete armas de fogo, incluindo uma submetralhadora, uma carabina e uma espingarda, além de quatro pistolas. Integrante de uma facção criminosa, o foragido estava morando no Condomínio Felicidade, localizado na Avenida comendador José Cruz, Lagoa Azul, zona norte de Manaus.

Após ser preso, o infrator entregou as armas, que estavam enterradas no quintal de uma casa na Rua Gesilene Ferreira, Santa Etelvina. Os policiais chegaram ao suspeito a partir de um levantamento da PM2, que identificou que um infrator possuía diversas armas de fogo de grosso calibre e que havia contra ele um mandado de prisão.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, a apreensão das armas ajudou a desarticular possíveis crimes na capital. “Com isso aí nós articulamos mais uma parte de grupo criminoso que iriam fazer, provavelmente, homicídios na cidade”, disse.

Contra Anderson havia um mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além do foragido, outros dois infratores, um deles usando tornozeleira eletrônica, foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) por envolvimento no caso.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, ressaltou o trabalho integrado. “Com o trabalho integrado das polícias e a população acreditando, denunciando, tenha certeza que nós vamos agir de forma rápida para fazer com que o crime não aconteça”, afirmou o comandante.

Denúncias

O secretário de segurança também reforçou a importância da participação da população nesta operação. “Eu peço à população que continue nos ajudando, que você estará ajudando você e a sua comunidade. Ligue 190, se for ocorrência naquele momento, ou então para o 181, que a sua identidade será preservada e nós teremos condições de tirar mais meliantes das ruas”, afirmou.

Material apreendido – Foram apreendidas uma carabina calibre 22, uma submetralhadora 9 milímetros, uma espingarda calibre 20, uma pistola 765, duas pistolas 380 e uma pistola 9mm. Também foram encontradas com “Bocão” diversas munições de calibres diferentes, documento falso e cerca de R$ 3,3 mil.