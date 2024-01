Suposto assaltante é sequestrado e torturado no bairro Jorge Teixeira, em Manaus

Na noite da última sexta-feira (26), um incidente chocante ocorreu no bairro Jorge Teixeira, em Manaus, envolvendo um suposto assaltante não identificado que foi sequestrado e levado para o ramal da Setú, na zona oeste da cidade.

De acordo com testemunhas, o homem estava armado com uma faca no momento do sequestro. A 20ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) recebeu denúncias e, ao chegar ao local, encontrou o indivíduo gravemente ferido, vítima de tortura.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro ao homem e o encaminhou para um hospital da região. Apesar das agressões sofridas, ele conseguiu sobreviver, mas detalhes sobre seu estado de saúde ainda não foram divulgados pelas autoridades.

Os agressores, ao perceberem a aproximação de testemunhas, empreenderam fuga do local. As circunstâncias que levaram ao sequestro e à subsequente tortura ainda não foram esclarecidas, e as autoridades locais estão conduzindo investigações para apurar o ocorrido.

