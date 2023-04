Suposto líder de facção criminosa é preso com arsenal de armas em Manaus

Redação AM POST

Policiais do Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam Gelson Ramos da Silva, o “Sombra”, 40, e a sua companheira, que não teve o nome divulgado, e aprendeu um arsenal com eles. As sete armas de fogo, que de acordo com a polícia faziam parte do arsenal de armas da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

As armas estavam escondidas dentro do carro do suspeito, um Ônix de placa PHO 5204. Foram apreendidas submetralhadora calibre 9mm, três armas de fabricação caseiras calibre 12, duas pistolas calibre 9 milímetros, uma pistola calibre 380, além de munições de diversos calibres.

Conforme informações da Policia Militar, Sombra foi preso por volta das 22h, de domingo (9) em uma festa em uma casa na Rua Olinda no Bairro da Redenção, Zona Centro Oeste de Manaus. De acordo com os policiais, a festa estava sendo promovida por um traficante. A polícia teve a informação que no local muitos homens estavam armados e entre eles estava Sombra com o arsenal de armas no seu carro.

Quando a polícia chegou ao local, muitos fugiram. Sombra foi preso com uma arma de fogo e as demais foram localizadas dentro do veículo onde a esposa estava o aguardando.

O casal e as armas foram levados para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Sombra é considerado pela polícia como criminoso de alta periculosidade.

O mesmo possui passagem pelos crimes de

tráfico drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, falsidade ideológica e homicídio.