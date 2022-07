Suposto mandante da morte de Bruno e Dom no Vale do Javari é preso em Tabatinga

Redação AM POST

Um peruano, identificado como Rubens Villar Coelho, vulgo ‘Colômbia’, foi preso suspeito de ser o mandante das mortes do indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips no Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte (distante a 1.136 quilômetrosde Manaus). A informação é da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.

O suspeito foi detido em flagrante por uso de documentos falsos ao ser ouvido na delegacia de Tabatinga sobre o envolvimento nos homicídios. ‘Colômbia’ negou participação.

Mais detalhes devem ser repassados na coletiva de imprensa da Polícia Federal nesta sexta (8).