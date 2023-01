Suposto membro de facção criminosa ligada à ‘Piratas do Rio” é preso no Amazonas

Redação AM POST

Um homem, identificado como Augusto Cezar Reis Guerra, de 34 anos, vulgo “Ceza”, foi preso durante a terceira fase da Operação Tolerância Zero, nesta quinta- feira (12), investigado por integrar uma organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), destacou que a ação foi muito bem sucedida. Segundo ele, a operação visou desarticular o principal crime que ocorre na região do médio Solimões, que é o tráfico de drogas.

“Essa ação foi muito importante, parabenizo o empenho dos policiais de Coari, pois o tráfico de drogas desmembra para outros delitos como homicídios, fornecimento de armamento, entre outros. Vamos continuar os trabalhos a fim de efetuar mais prisões”, disse Mavignier.

Conforme o delegado José Barradas, titular da DIP de Coari, as investigações iniciaram em março de 2022, em outubro foi deflagrada a primeira fase, já em dezembro, a segunda fase. No decorrer das ações foram efetuadas várias prisões, bem como apreensões de bens, naquele município.

“A organização criminosa já teve prejuízo de mais de R$ 1 milhão, e possui ligação com os piratas de rio de Coari, inclusive, com ramificações em outros estados do país. Hoje cumprimos mandado de prisão do Augusto Cezar, que era o responsável pela lavagem de dinheiro, e transferir valores altos para a conta do chefe do grupo, e

também fornecia armamento”, detalhou Barradas.

Prisão

A autoridade policial afirmou que o mandado de prisão preventiva em nome de Augusto Cezar foi decretado pelo juiz Fábio Lopes Alfaia, da 1ª Vara da Comarca de Coari. E o infrator foi preso em uma empresa localizada na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul.

“Vamos dar continuidade a operação, a fim de descobrir se há outras pessoas envolvidas nesses crimes”, afirmou o delegado.

Procedimentos

Augusto Cezar responderá por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e ficará à disposição do Poder

Judiciário.