Suposto pistoleiro é preso com duas armas de fogo em Humaitá

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Durante a operação “Tamoiotatá”, no município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) prenderam um homem com duas armas de fogo e 24 munições. A ação ocorreu no sábado (22/05), após denúncia informando que um pistoleiro estava ameaçando comunitários, no Km 62 da BR-230.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, a equipe do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente do Corpo de Bombeiros fez o reconhecimento da área com um drone. Após a identificação do local, a proprietária foi localizada e informada sobre a denúncia.

No local, foram apreendidas duas espingardas de calibre 20, três munições calibre 20, duas munições calibre 33, uma munição calibre 44, além de 16 (dezesseis) munições calibre 20.

O infrator foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Humaitá para a realização dos procedimentos cabíveis.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa