Suspeita de matar mulher asfixiada em carro volta a ser presa em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na terça-feira (03/01), por volta das 13h30, mandado de prisão preventiva de uma infratora, 39, conhecida como “Magrela”, pelo homicídio qualificado de uma mulher, que tinha 34 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 4 de fevereiro de 2022, por volta das 5h, na rua Leovegildo Coelho, bairro Centro, zona sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Conforme o delegado Marcos Arruda, que responde interinamente pelo 24° DIP, momentos antes do delito, a autora, a vítima e outro indivíduo, que está sendo investigado, se desentenderam. E em determinado momento, eles entraram em conflito.

“Ocasião em que o homem segurou a vítima, e a infratora enrolou um fio em seu pescoço e a asfixiou”, relatou o delegado.

Diligências

Continua depois da Publicidade

As investigações iniciaram e foi possível identificar a autoria do delito, sendo assim, foi representada à Justiça pelo mandado de prisão em seu nome, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário. “A infratora foi presa na avenida Joaquim Nabuco, também no bairro Centro”, informou Arruda.

Procedimentos

Continua depois da Publicidade

A mulher responderá por homicídio qualificado e será encaminhada para audiência de custódia, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.