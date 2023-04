Suspeito da morte do presidente de associação agrícola é preso pela polícia do AM

Redação AM POST

Nesta quarta-feira, 5, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Adão Alves da Silva, 43, investigado pela morte do presidente da Associação Agro do Vale Ipixuna, Gilson Silva da Rosa, e por intimidação contra moradores do ramal dos Buritis, na zona rural de Humaitá, no Amazonas. O suspeito foi autuado durante abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma via.

De acordo com a delegada Wagna Costa, Adão é investigado pelo homicídio de Gilson. O crime aconteceu no dia 12 de março deste ano. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto dirigia seu carro no quilômetro 35 da rodovia federal BR-174.

“Populares informaram estarem vivendo sob ameaças de um grupo fortemente armado, a mando de Adão, por ele se considerar dono das terras. Os moradores estão amedrontados, pois indivíduos encapuzados aparecem com frequência para ameaçá-los, os proibindo de entrar em suas casas, inclusive, em outras ocasiões, já atearam fogo em barracos, carros, motocicletas”, disse a delegada responsável pelo caso.

Os policiais foram até a fazenda, localizada na comunidade Ipixuna, e em seu apartamento que fica localizado no município. A polícia apreendeu aparelhos celulares, eletrônicos, computadores e uma munição no local. Todas as provas coletadas ficarão a disposição da perícia.

O criminoso foi conduzido pela PRF à delegacia e agora ficará à disposição do Justiça.