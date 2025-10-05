Suspeito de 24 anos é detido por ameaçar e agredir companheira no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Um homem de 24 anos foi preso na manhã deste sábado (4), por volta das 11h30, em Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus. A detenção ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva por tentativa de feminicídio contra sua companheira, de 40 anos.

Segundo o delegado Vinicius Freires da Silva, da 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a investigação começou após a vítima registrar um Boletim de Ocorrência em 30 de setembro deste ano, relatando episódios de violência doméstica. O caso mais grave, conforme o delegado, ocorreu em 26 de setembro, quando o investigado, sob efeito de álcool e entorpecentes, teria agredido a mulher com socos e chutes. A vítima sofreu fratura na perna direita, lesão confirmada por laudo pericial, e teve a vida colocada em risco.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do investigado. De acordo com Vinicius Freires, o homem proferia ameaças constantes de morte e já havia descumprido medida protetiva de urgência anteriormente, demonstrando desrespeito às decisões judiciais e risco iminente à integridade da vítima.

O delegado destacou a atuação integrada das equipes e o rápido atendimento à mulher desde o primeiro registro, enfatizando que a resposta busca coibir a violência doméstica no município. “Crimes dessa natureza são prioridade e não serão tolerados em nossa cidade”, afirmou.