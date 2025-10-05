A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Suspeito de 24 anos é detido por ameaçar e agredir companheira no interior do Amazonas

Vítima de 40 anos sofreu fratura após agressões em 26 de setembro.

Por Beatriz Silveira

05/10/2025 às 08:30

Ver resumo

Notícias Policiais –  Um homem de 24 anos foi preso na manhã deste sábado (4), por volta das 11h30, em Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus. A detenção ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva por tentativa de feminicídio contra sua companheira, de 40 anos.

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Vinicius Freires da Silva, da 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a investigação começou após a vítima registrar um Boletim de Ocorrência em 30 de setembro deste ano, relatando episódios de violência doméstica. O caso mais grave, conforme o delegado, ocorreu em 26 de setembro, quando o investigado, sob efeito de álcool e entorpecentes, teria agredido a mulher com socos e chutes. A vítima sofreu fratura na perna direita, lesão confirmada por laudo pericial, e teve a vida colocada em risco.

Leia também: Polícia investiga queda de mulher trans de varanda após encontro em Manaus

PUBLICIDADE

A autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do investigado. De acordo com Vinicius Freires, o homem proferia ameaças constantes de morte e já havia descumprido medida protetiva de urgência anteriormente, demonstrando desrespeito às decisões judiciais e risco iminente à integridade da vítima.

O delegado destacou a atuação integrada das equipes e o rápido atendimento à mulher desde o primeiro registro, enfatizando que a resposta busca coibir a violência doméstica no município. “Crimes dessa natureza são prioridade e não serão tolerados em nossa cidade”, afirmou.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Provas do Concurso Unificado movimentam 228 cidades neste domingo

Mais de 760 mil candidatos participam da segunda edição do CNU, que oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais.

há 6 segundos

Brasil

Brasil registra 14 casos confirmados de ingestão de metanol

SP confirma segunda vítima e lidera ocorrências.

há 1 hora

Manaus

Motociclista perde controle e colide com sarjeta em avenida de Manaus; veja vídeo

Samu prestou atendimento no local.

há 1 hora

Brasil

Vendas de bebidas despencam após alerta por metanol

Vodca é a mais afetada.

há 2 horas

Manaus

Sem salários em dia, rodoviários aprovam greve por tempo indeterminado em Manaus

Sindicato quer 50% da frota em operação e aguarda regularização dos salários até 7/10.

há 3 horas