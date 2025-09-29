Suspeito de abusar enteados é preso em Nova Olinda do Norte

Notícias Policiais – Um homem de 39 anos foi preso neste domingo (28/9), em Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus), suspeito de abusar sexualmente e agredir os próprios enteados, crianças de 4, 8 e 11 anos. A prisão temporária foi cumprida no bairro UEA e resultou de uma ação conjunta da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Polícia Militar (PMAM) e Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após o pai das crianças procurar a delegacia na sexta-feira (26) para denunciar os crimes. Ele relatou que os filhos e a ex-companheira vinham sendo vítimas de abusos e agressões. Para proteger as crianças, o pai as retirou da residência onde viviam com o suspeito e a mãe. Em depoimentos prestados ao Conselho Tutelar, as vítimas detalharam os abusos, que também atingem a filha biológica do investigado, de 12 anos. Com base nesses elementos, a Justiça expediu o mandado de prisão, cumprido pelas forças de segurança.

O delegado Bruno Rafael, responsável pelo caso, informou que o homem vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual, ameaça e lesão corporal. As apurações prosseguem para verificar as agressões cometidas também contra a mãe das crianças e a filha biológica do suspeito.

As vítimas permanecem sob acompanhamento do Conselho Tutelar e recebem apoio psicossocial. A Polícia Civil reforçou que denúncias podem acelerar a proteção de crianças e adolescentes, além de subsidiar as medidas legais cabíveis durante a investigação.