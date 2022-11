Suspeito de agredir mulheres é preso após polícia descobrir a cor da casa onde ele estava escondido em Manaus

Redação AM POST

Kzam Matos Martins, de 31 anos, suspeito de agredir mais de seis mulheres, foi preso nesta segunda-feira (21), na casa de uma parente, na rua Carajuru, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, as agressões aconteciam após as mulheres com quem ele se envolviam, decidirem ‘romper’, o relacionamento.

“A história que ele nos conta não bate com as das vítimas, pois as mulheres dizem que não tem mais interesse nele, e o mesmo extremamente agressivo”, disse o delegado Mozer.

O delegado relatou ainda, como Kzam foi localizado e preso.

Continua depois da Publicidade

“A dificuldade para encontrar o suspeito era porque ele alternava as residências onde se escondia, mas um fato fez mudar tudo. Ele prestou depoimento para a justiça em uma audiência virtual, e percebemos que no fundo do vídeo, tinha uma parede verde, então sabíamos que a casa provavelmente tinha uma cor chamativa e assim o localizamos”, disse o delegado.

Kzam deve responder por crimes de natureza sexual, física e psicológica contra mulheres.