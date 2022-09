Suspeito de agredir mulheres tem prisão preventiva decretada pela PC em Manaus

Redação AM POST

Kzam Matos Martins, de 30 anos, investigado pela suspeita de agredir várias mulheres que recusaram ter algum tipo de relacionamento afetivo com ele, teve prisão preventiva decretada pela Polícia Civil, em Manaus.

De acordo com a polícia, o indivíduo agrediu com cotoveladas, chute e ainda jogou de um carro, uma jovem que havia recusado beija-lo.

Após denúncias da vítima, outras vítimas também buscaram a delegacia para denuncias de ações semelhantes do suspeito.

“Várias mulheres já vieram aqui registrar Boletim de ocorrência. Elas compareceram à delegacia para relatar esses abusos praticados pelo autor quando ele as abordava ou tentava algum flerte com elas. A partir do momento como as vítimas diziam não, havia uma completa mudança no comportamento do suspeito”, explicou a autoridade policial.

A defesa do suspeito já tomou conhecimento sobre as acusações e buscou entrar com um Habeas Corpus Preventivo, buscando reverter a prisão, mas o pedido foi negado pela Justiça.

Kisam irá responder pelos crimes de ofensa, constrangimento, lesão corporal, perseguição, injúria, omissão e subtração

Ele segue foragido.