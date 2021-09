Suspeito de amarrar, roubar e matar idoso é preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Nesta terça-feira (14/09), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), prendeu um homem identificado como Enderson Moreira de Souza, 27. Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo latrocínio praticado contra Orlandi Navegante, que tinha 64 anos.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da unidade especializada, o crime aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2020, na casa da vítima, no bairro Morro da Liberdade, zona sul. A prisão ocorreu no local onde o infrator trabalhava, na avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, zona leste da cidade.

A autoridade policial explicou que, na ocasião do crime, a vítima teve um desentendimento com o infrator, momento em que Enderson deu um golpe mata-leão no idoso, que não resistiu e foi a óbito no local

“Uma sobrinha da vítima o encontrou morto na casa e notou que faltavam alguns objetos no local como geladeira, máquina de lavar, televisão e o aparelho celular. Nossas diligências apontam que mais duas pessoas estão envolvidas no crime e ajudaram o infrator na fuga. Orlandi e o homem teriam um possível relacionamento homoafetivo”, relatou o delegado.

Diante dos fatos, foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome de Enderson, e a ordem judicial foi expedida no dia 13 de agosto deste ano, pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da 6ª Vara Criminal.

Procedimentos – O indivíduo irá responder por latrocínio e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.