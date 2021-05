Suspeito de aplicar golpes em vendas de celulares é preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu na manhã desta terça-feira (18/05), um mandado de prisão preventiva em nome de Rommel da Costa Braga, 24, pelo crime de estelionato. A prisão ocorreu na Avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 1º DIP, o homem se passava por um representante de uma loja de vendas de celulares. Rommel, que conseguiu dados e uma foto do funcionário da loja, negociava os aparelhos celulares e, em seguida, solicitava uma parte do dinheiro para, segundo ele, fazer a reserva do telefone que custava, em média, R$ 8 mil.

“Após esse procedimento, ele encaminhava as vítimas à loja dizendo que receberiam o produto mediante pagamento do restante do dinheiro, mas ao chegarem no local descobriam que estavam sendo vítimas de um golpe e não depositavam o dinheiro restante. O funcionário usado no golpe relatou que foi procurado por diversas pessoas no local onde trabalha e chegou, inclusive, a ser ameaçado”, explica o delegado.

As investigações sobre o caso duraram mais de 20 dias. O mandado de prisão preventiva foi expedido no dia 6 de maio deste ano, pelo juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Rafael da Rocha Lima.

Procedimentos – Rommel da Costa Braga irá responder por pelo menos cinco estelionatos consumados e após os procedimentos cartorários, ele será encaminhado para a Central de Recebimento de Triagem (CRT) onde ficará à disposição da justiça.