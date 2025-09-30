A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Suspeito de apoiar “Branco” é preso com bote e motor furtados no Amazonas

Preso é apontado como suporte direto em ocultação de provas e movimentações ilegais.

Por Beatriz Silveira

30/09/2025 às 19:17

Notícias Policiais – Um homem de 57 anos foi preso na última segunda-feira (29/9), em Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus), sob suspeita de envolvimento em crimes atribuídos a Alexsandro da Silva, o “Branco”, apontado como responsável por uma série de desaparecimentos no interior do Amazonas. A ação ocorreu durante operação que também cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do investigado, onde foram localizados diversos itens de origem ilícita.

Entre os materiais apreendidos estão um bote de seis metros e um motor de popa furtados da Prefeitura de Alvarães. Os agentes também encontraram um gerador de energia que, segundo a polícia, pertencia a “Branco” e havia sido retirado de uma área de mata usada como esconderijo. Para o delegado Marcelo Lopes, os achados reforçam a suspeita de que o preso dava suporte direto ao criminoso: “Esses elementos fortalecem a tese de que ele participou ativamente da empreitada criminosa, contribuindo para a ocultação de provas e movimentações ilegais”.

“Branco” foi encontrado morto no dia 13 de setembro, em Tefé (a 523 quilômetros da capital). Ele era investigado pelo desaparecimento de uma mulher de 28 anos e de seus dois filhos, de 10 e 7 anos, ocorrido em abril de 2024, além de ser suspeito de envolvimento em outros desaparecimentos na região. Segundo o delegado, o homem preso já havia sido ouvido em diferentes momentos, mas apresentou versões contraditórias. “Ele tentou confundir as investigações, apresentando versões diferentes dos fatos. Isso, somado à posse de bens furtados, justifica a prisão temporária para evitar qualquer interferência no andamento do caso”, afirmou.

As apurações seguem para definir o grau de participação do suspeito e identificar possíveis cúmplices. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam.

