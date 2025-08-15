Suspeito de arrombar casa e roubar joias no bairro Flores, em Manaus, é procurado pela polícia

Notícias policiais – Um homem suspeito de arrombar uma casa e roubar várias joias no bairro Flores, localizado na zona Centro-Sul de Manaus, está sendo procurado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).

PUBLICIDADE

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira, 11 de maio, quando o indivíduo invadiu o terreno da residência, forçou a porta dos fundos e subtraiu diversos objetos de valor.

Segundo o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, titular da DERFD, o suspeito levou joias de ouro como cordões, pulseiras, anéis, medalhas, relógio e brincos. “O autor foi registrado por uma câmera de segurança instalada na casa. A divulgação das imagens tem como objetivo identificar e capturar o criminoso”, explicou o delegado.

PUBLICIDADE

A Polícia Civil pede a colaboração da população para localizar o suspeito. Denúncias sobre sua identificação podem ser feitas anonimamente pelo disque-denúncia da DERFD, pelo número (92) 98416-8844, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O delegado reforça que a identidade dos denunciantes será mantida em sigilo absoluto, garantindo a segurança de quem colaborar.

LEIA MAIS:Vídeo de paciente na sacada do Hospital 28 de Agosto viraliza em Manaus; assista

A polícia segue empenhada na investigação para solucionar o caso e prender o responsável pelo furto, que causou prejuízo significativo à vítima.