Suspeito de arrombar casa e roubar joias no bairro Flores, em Manaus, é procurado pela polícia

Homem invadiu residência na zona Centro-Sul e furtou diversas joias de ouro; imagens de câmera de segurança auxiliam na investigação.

Por Marcia Jornalist

15/08/2025 às 10:25

Notícias policiais – Um homem suspeito de arrombar uma casa e roubar várias joias no bairro Flores, localizado na zona Centro-Sul de Manaus, está sendo procurado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira, 11 de maio, quando o indivíduo invadiu o terreno da residência, forçou a porta dos fundos e subtraiu diversos objetos de valor.

Segundo o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, titular da DERFD, o suspeito levou joias de ouro como cordões, pulseiras, anéis, medalhas, relógio e brincos. “O autor foi registrado por uma câmera de segurança instalada na casa. A divulgação das imagens tem como objetivo identificar e capturar o criminoso”, explicou o delegado.

A Polícia Civil pede a colaboração da população para localizar o suspeito. Denúncias sobre sua identificação podem ser feitas anonimamente pelo disque-denúncia da DERFD, pelo número (92) 98416-8844, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O delegado reforça que a identidade dos denunciantes será mantida em sigilo absoluto, garantindo a segurança de quem colaborar.

A polícia segue empenhada na investigação para solucionar o caso e prender o responsável pelo furto, que causou prejuízo significativo à vítima.

