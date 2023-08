Suspeito de assaltar 15 postos de combustíveis é preso em Manaus

Luciano Ferreira Neves, 31, foi preso nesta terça-feira (22), apontado como autor de, aproximadamente, 15 roubos a postos de combustíveis de Manaus. A prisão ocorreu no bairro Nova Esperança, zona oeste da capital.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o indivíduo foi identificado a partir das câmeras de segurança dos estabelecimentos que foram alvos dos roubos. Além disso, foi identificada, também, a placa da motocicleta utilizada no crime.

Um dos roubos ocorreu no dia 16 de agosto deste ano, no conjunto Eldorado, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul, conforme registro de imagens obtidas durante os trabalhos investigativos.

“Em análise à imagem, é possível observar que o infrator chega no posto dirigindo uma motocicleta da cor amarela e, em ato contínuo, aborda o frentista do estabelecimento e subtraí o dinheiro arrecadado em uma das vendas, empreendendo fuga do local em seguida”, disse o delegado.

E acrescenta que os demais roubos foram executados da mesma forma, motivo pelo qual as investigações irão continuar para apurar a existência de outras possíveis vítimas deste infrator.

Luciano responderá por roubo e ficará à disposição do Poder Judiciário.

