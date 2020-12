Suspeito de assaltar agência do banco do Brasil é preso em Manacapuru

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta da capital), efetuou nesta segunda-feira (07/12), por volta das 8h30, a prisão de Essemildson Moreira da Silva, 33, pela prática dos crimes de furto qualificado e tentativa de furto qualificado. A ação ocorreu na rua 11, bairro da Liberdade, naquele município.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular do DIP, o autor praticou os crimes em dois dias distintos: na última sexta-feira (04/12) e no último sábado (05/12), em estabelecimentos diferentes, mas localizados no Centro de Manacapuru.

Segundo a autoridade policial, na sexta-feira, o indivíduo jogou uma pedra na vidraça de uma agência bancária, entrou, mexeu nas gavetas dos caixas, mas não achou nada de valor. Na ocasião, ele também tentou levar uma máquina de contar dinheiro, porém não obteve sucesso.

Já no sábado, o infrator chutou a parede de compensado de uma agência financeira, fazendo um buraco por onde entrou e tentou subtrair um notebook. “Na agência, o furto não foi concluído porque um segurança percebeu a presença de Essemildson, que fugiu deixando o objeto subtraído em via pública”, comentou o titular.

Ainda conforme informações do delegado Rodrigo Torres, desde a realização do primeiro delito até a prisão do indivíduo, foram quatro dias de diligências para capturá-lo.

O homem irá responder pelo crime de furto qualificado e tentativa de furto qualificado. Após os procedimentos cabíveis, ele permanecerá na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.