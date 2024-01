Suspeito de assaltar casal no bairro Japiim em Manaus é preso; veja

Notícias de Manaus – Um jovem de 19 anos, foi preso, na última terça-feira (23), após ser flagrado ao cometer assaltos no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Um dos crimes foi flagrado por uma câmera de segurança.

Equipes da da 3ª Cicom foram acionadas com a denúncia de que dois homens em uma motocicleta, haviam roubado dois aparelhos celulares. Ao longo das diligências , um dos suspeitos foi flagrado conduzindo um veículo na avenida Autaz Mirim, onde foi preso.

A motocicleta e um aparelho celular foram apreendidos. A ocorrência foi apresentada no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde as vítimas o reconheceram como um dos autores do roubo. O comparsa dele está sendo procurado pela polícia.

Acompanhado de um comparsa na terça-feira (23), o suspeito aparece assaltando um casal na rua 36, no bairro Japiim, zona sul de Manaus. Ele vai ficar à disposição da Justiça.

Assista o vídeo:

Câmeras registram ação de dupla em motocicleta no Japiim, Zona Sul de Manaus pic.twitter.com/rnwCpYpwd4 — AM POST (@portalampost) January 24, 2024

*Redação AM POST