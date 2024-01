Suspeito de assaltar motoristas de APP é agredido por populares da Zona Leste de Manaus

Na noite desta terça-feira (30), policiais militares conduziram à delegacia um homem suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em assaltos a motoristas por aplicativo. O indivíduo e seus comparsas foram submetidos a agressões por parte de populares antes de serem encaminhados a uma unidade de saúde e, posteriormente, apresentados na delegacia.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, o suspeito teria participado de um assalto ocorrido na tarde da última segunda-feira (29), no bairro São José. Durante o crime, o homem, juntamente com outros três comparsas não identificados, abordou um motorista de aplicativo, mantendo-o como refém dentro do veículo. A ação criminosa chamou a atenção de populares que reagiram, resultando em agressões físicas contra os assaltantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após as agressões, os envolvidos foram levados a uma unidade de saúde para receberem atendimento médico. Posteriormente, foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Redação AM POST