Suspeito de assaltar ônibus da linha 448 é preso em Manaus

Manaus (AM) – Um homem que não teve o nome divulgado pela polícia foi preso nesta quarta-feira (27), instantes depois de cometer um assalto a um ônibus da linha 448 que faz o trajeto do bairro Cidade de Deus até o Centro de Manaus. A ocorrência foi na avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, na Zona Centro-Sul.

Segundo a equipe da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles foram acionados pelos passageiros com a informação de quem um homem armado com facas havia acabado de assaltar o ônibus. Durante buscas nas proximidades, o suspeito foi localizado.

Com o homem, foram recuperados aparelhos celulares e a renda do ônibus coletivo. O cobrador do ônibus afirmou que o homem foi extremamente violento e que os passageiros passaram por momentos de terror.

“Infelizmente assaltos acontecem praticamente todos os dias. Somos trabalhadores e mesmo assim temos que lidar com esse tipo de humilhação feita por esses criminosos”, relatou.

O homem foi encaminhado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por roubo. Na delegacia, ele afirmou que estava no mundo do crime porquê não conseguia arrumar um emprego.

Suyanne Lima – Redação AM POST