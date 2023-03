Suspeito de assaltar panificadora onde segurança foi morto à tiros é preso em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), prendeu, na manhã de terça-feira (21/03), Adailson Gomes da Silva, 32, por envolvimento no latrocínio de Paulo Alves Bezerra, que tinha 63 anos. O crime ocorreu no dia 28 de abril deste ano, em uma panificadora localizada na rua Dorval Porto, conjunto Vila Real, bairro Cidade Nova, zona norte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da unidade especializada, o infrator havia sido preso no dia 18 de junho de 2022, em cumprimento de mandado de prisão temporária. Na ocasião, ele foi preso na Bola do Produtor, situada na avenida Autaz Mirim, bairro Novo Aleixo, zona norte.

“Na época ele foi encaminhado para audiência de custódia e foi liberado, para responder ao processo em liberdade. Continuamos com os trabalhos policiais e solicitamos à Justiça o mandado de prisão preventiva em nome dele. Ao ser expedido, iniciamos as diligências e o encontramos no mesmo local onde ocorreu a primeira prisão dele, momento em que cumprimos a ordem judicial”, disse.

O delegado relembrou, ainda, que na ocasião do delito, Adailson e outro comparsa, conhecido como “Perninha”, entraram no estabelecimento comercial, com vestimentas de agentes de coleta de lixo, para roubar o dinheiro do comércio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quem arquitetou o crime foi um terceiro indivíduo, conhecido como Felipe. Ele seria entregador de ovos e, em uma das entregas, observou a funcionária do caixa guardando um valor de aproximadamente R$ 10 mil. No dia do latrocínio, Adailson e “Perninha” adentraram na panificadora e executaram o crime. Felipe os aguardou em um veículo da marca Ford, modelo Fiesta, e deu suporte na fuga da dupla”, explicou.

Procurados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Felipe e “Perninha” seguem sendo procurados pelos policiais civis da DERFD. As denúncias devem ser efetuadas pelo número (92) 99427-5821, da DERFD, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Procedimentos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Adailson responderá por latrocínio e ficará à disposição do Poder Judiciário.